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"Karar bizim için yok hükmündedir"

Giriş Tarihi: 6.12.2017 22:00 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 23:06
Karar bizim için yok hükmündedir

'ın kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Karar bizim için yok hükmündedir" dedi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı , ABD'nin 'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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