Son Dakika Haberi: Filistin'den ABD'ye sert tepki!

Beyaz Saray, ABD Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı konuşmada ülkesinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacağı ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından dünyadan karar tepki yağdı.

Filistin'in İngiltere temsilcisi, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi durumunda şiddetin yeniden başlayabileceği ve Filistinlilerin sokağa çıkacağı uyarısını yaptı.

Söz konusu adımın barış sürecine verilecek bir ölüm öpücüğü olacağını belirten temsilci Manuel Hasan, "Trump Ortadoğu'da Kudüs'ün İsrail kontrolü altında olmasını kabul etmeyecek Müslüman ve Hristiyanlara karşı savaş açtı" dedi.