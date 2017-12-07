Berlin'de tepki çeken "Şehitler Müzesi" sergisi

Fransız merkez sağı Cumhuriyetçiler (LR) üyesi Eric Ciotti'nin başını çektiği ve aralarında Valerie Boyer, Claude Goasguen, Brigitte Kuster ve Guillaume Larrive gibi aşırı sağa yakın isimlerin yer aldığı milletvekilleri, Çarşamba gününe kadar açık kalacak serginin kapatılması amacıyla Macron'un devreye girmesini istedi.

Teröristlerin asla bir övgü veya adlarına şan veren bir sanat eserini hak etmemeleri gerektiği belirtilen mektupta, "Toplumlarımızda sanatsal özgürlük temel haklardan biri olsa da sanat her şeyi yapmaya izin vermez." ifadeleri kullanıldı.

TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN HATIRASINA SAYGISIZLIK

Mektupta ayrıca serginin, terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden kişilerin hatırasına büyük saygısızlık olduğu belirtildi.

Fransa'nın Berlin Büyükelçiliğince daha önce yapılan açıklamada serginin içeriği "şoke edici" olarak tanımlanmıştı.

Sergiyi açan sanatçılar, etkinlikte "inançları uğruna ölmeye hazır" insanların ne kadar çeşitli olduklarını göstermeye çalıştıklarını savunmuştu.

Berlin'in Kreuzberg semtinde sergiyi açan 6 sanatçı, "şehit-(Maertyrer)" tanımının, inandığı dava uğruna ölen insanı ifade ettiğini öne sürerek, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere yolcu uçaklarıyla çarpan ve 3 bin kişinin ölümüne neden olan Muhammed Atta ile 13 Aralık 2015'te Paris'teki Bataclan konser salonunda 90 kişinin ölümüne neden olan teröristlerden Ömer İsmail Mustafa'nın da fotoğraflarına yer vermişti.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA "FRANSIZ" KORUMASI

Mektupta imzası bulunan çok sayıda milletvekili, Fransa'da daha önce düzenlenen, terör örgütleri PKK veya ASALA'yı öven sergi, konferans veya gösterilere yapılan eleştirileri, "Fransa'nın ifade özgürlüğüne saygılı bir ülke olduğunu" belirterek geri çevirmişti.