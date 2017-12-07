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gündemiyle toplanacak

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 03:44 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 05:05
BMGK Kudüs gündemiyle toplanacak

Başkanı 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanımasının ardından yarın toplanacak 'da bu konu masaya yatırılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () yarın toplanarak Başkanı Donald 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanıması kararını ele alacağı bildirildi.

ABD medyasına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) diplomatlarının verdiği bilgiye göre, Konseyin 8 üyesinin talebi üzerine söz konusu görüşme cuma günü yapılacak.

Görüşme talebinin Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'dan geldiği belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yaptığı yazılı açıklamayla Trump'ın kararına destek verdi ve "Bugün Başkan, geç kalınmış bir karar için cesur ve tarihi bir adım attı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BMGK'nın 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin 'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

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BMGK Kudüs gündemiyle toplanacak
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