Dünyanın her noktasında İsrail tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı karşısına alarak attığı Kudüs adımı, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirmeye yetti. Bugünü 'Öfke Cuması' ilan eden ve namaz çıkışı protestoya başlayan Filistinlilere, İsrail askerleri biber gazının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle saldırıyor. Televizyonların canlı yayın yaptığı sırada Kudüs'teki Şam Kapısı'nda İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına aldı.

Gösteriler neredeyse Filistin'deki tüm kentleri kapsıyor: Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil. Sokaklarda lastik yakan göstericiler, askerlere taşla karşılık veriyor.

Canlı yayına bağlanan Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri, gösterilerde yaralananların olduğunu söyledi.

TÜRKLER POZ VERDİ

Kudüs'ü ziyaret eden Türk turist grubu kutsal kentin sembolü Kubbet-üs Sahra'nın önünde verdiği pozu, uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya servis etti.





Hamas'ın yeni intifada çağrısı yaptığı Filistin'de dünkü gösterilerde en az 100 protestocu polis kurşunuyla yaralanmıştı.

TÜRKİYE AYAKTA

Türkiye çapında Kudüs protestoları var, Cuma namazlarında 'Kapanmayan Yaramız: Kudüs' konulu cuma hutbesi okundu.





İstanbul'da tarihi Fatih Camii'nde Cuma namazı çıkışı buluşanlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak gösteri düzenliyor.

BEYRUT'TA TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Hamas'ın intifada çağrısı bugün Lübnan'da karşılık buldu.



Sokaklara çıkan kalabalıklar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı, bayrak yaktı. Beyrut'taki gösteride Türk bayrağı açıldı.

İRAN'DA KUDÜS MÜSLÜMANLARA AİTTİR SLOGANLARI

İran resmi televizyonu, ülkede birçok şehirde binlerce göstericinin yer aldığı yürüyüşlerde ABD bayraklarının yakılmasını ekrana getirdi. Göstericiler, 'Kudüs Müslümanlara aittir' sloganları atıyor.

IRAK

Irak'ın güneydoğusunda yer alan Basra kentinde ise Müslüman göstericiler ellerinde ulusal bayraklarıyla sokağa çıktı.



HİNDİSTAN'DA TRUMP KUKLALARI YAKILDI

Hindistan'ın birçok şehrinde sokağa çıkan öfkeli kalabalıklar, Donald Trump'ın kuklalarını ve İsrail bayraklarını ateşe verdi. Açılan pankartlardan birinde 'Biz gerizekalı Trump'ın kararını kınıyoruz' yazısı dikkat çekti.

PAKİSTAN

Pakistan'ın Lahor kentindeki göstericiler, dev bir pankartın ardında yürüdü. Birleşmiş Milletler'i de protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartta 'Kudüs Filistin'in başkentidir' yazıyordu.

BANGLADEŞ

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi Filistinlilere destek pankartlarıyla sokağa çıktı.

AFGANİSTAN

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde gerçekleşen protestolara yüzlerce kişi katıldı. Gösteride 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun ABD', 'Yaşasın İslam' ve 'Yaşasın Erdoğan' sloganları atıldı.





MALEZYA

Yeryüzünün her noktasını saran protesto dalgası, bugün ilk Malezya ve Endonezya'da sokağa taştı.

Filistinlilerle dayanışmak isteyen Malezyalılar, Kuala Lumpur'daki ABD büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Filistin bayrakları sallayan göstericiler, Trump ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

ENDONEZYA

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da gösterilerin adresi ABD büyükelçiliğiydi.

Türkiye'nin her kentinde de bugün eylemler düzenlenecek.

Kutsal kent Kudüs, Ortadoğu'daki anlaşmazlıkların merkez noktası. İsrail'in 1967 savaşıyla işgal ettiği kent için uluslararası toplum iki devletli çözümde Filistin'in başkenti olmasını benimsiyor.

İSRAİL'DEN İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'E 7 BİN KONUT

Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasıyla işgal altında tuttuğu topraklara yeni yerleşimler inşa etmeye girişen Filistin, başkent kararının ardından Doğu Kudüs'e 7 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant'ın, "Başkan Trump'ın tarihi kararına istinaden Kudüs'te yeni konutların inşa edilmesine karar verdim" dedi.

Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail, söz konusu 7 bin konutun 5 binini Atarot yerleşiminde yapacak.

Tüm Kudüs için planlanan konut sayısı ise 14 bin.



İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.



ABD kongresinde 1995 yılında kabul edilen ve her altı ayda bir ertelenen Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararı, Donald Trump tarafından dünyaya meydan okuyarak önceki gün imzalanmıştı. Kameralar önünde şov yapan Trump, elçilik binasının Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını da canlı yayında açıklamıştı.