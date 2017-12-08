ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle bugün yeryüzünün her noktasında Cuma namazı çıkışı gösteriler var. Filistin'de yeni çatışma çıkması ihtimalinden korkuluyor. Türkiye'nin her kentinde İsrail ve ABD protesto edilecek.

Fatih Camii'nde Kudüs Cuma'sı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkinin adresi Cuma namazının ardından Fatih Camii olacak. Bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla gerçekleştirilecek protesto öncesi, camii içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye Kudüs için tek yürek

Cuma namazından saatler önce çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, Fatih Camii avlusunda toplandı. Gençler Cuma namazını beklemeye başladı. Cuma namazının ardından ABD'nin Kudüs kararı protesto edilecek. Kalabalık Fatih Camii'nde Saraçhane Parkına yürüyecek.

İşte Kudüs protestolarından canlı görüntü....

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Ankara'daki gösterilerin merkezi ABD Büyükelçiliği önü olarak belirlenirken, Bursa'da Ulucami, Konya'da Melike Hatun Cami, Sakarya'da Rasimpaşa Cami, Elazığ'da İzzetpaşa Cami, Bingöl'de Dört yol saat Kulesi, Eskişehir'de, Reşadiye Camisi, Yalova'da Merkez Cami, Çanakkale'de Truva Atı önü, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi, Manisa'da, Hatuniye Camisi'nde binlerce vatandaş toplanarak ABD'nin küstahça tutumunu protesto etti.

ÜNİVERSİTELERDEN KARARI KINAMA

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çankırı ve Çorum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te protesto gösterisi düzenlendi. Trabzon, Bayburt, Rize ve Giresun'daki üniversiteler kararı kınadı. Doğu Anadolu'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, karara tepki gösterdi.