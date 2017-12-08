Merkel-Es Serrac görüşmesi'nden Filistin'e destek çıktı

Merkel ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" kararıyla ilgili soru üzerine, Avrupa ülkelerinin Ortadoğu'da tek başlarına çaba harcayarak sonuca ulaşamayacaklarını söyledi.

Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, orada çaba harcayabilir ancak bunun için ABD'ye de ihtiyaç var. Biz bu konuda mevcut BM kararlarına uyuyoruz. Bu kararlarda iki devletli çözüme yönelik müzakereler çerçevesinde Kudüs'ün statüsünün görüşülmesi de öngörülüyor. Böyle bir sürecin canlandırılmasını diliyoruz ancak bu bağlamda dün akşam alınan kararla hemfikir değiliz."

AB'NİN CİDDİYE ALINABİLMESİ İÇİN...

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un, 2025 yılına kadar AB'yi bir "Avrupa Birleşik Devletleri"ne dönüştürme önerisini nasıl karşıladığının sorulması üzerine de Merkel, kendisinin de Avrupa olarak ciddiye alınabilmek için savunma ve dış politika alanında Avrupa ülkeleri arasında daha güçlü bir işbirliği yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Fayiz es-Serrac da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili kararını eleştirerek, "Filistin davasını destekliyoruz. Bu konuda tek yönlü kararlar alınmamalı. Bu, bölgedeki barışı tehdit eder. Aynı zamanda daha fazla ihtilafa ve karmaşaya sebep olur." diye konuştu.