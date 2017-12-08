  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Raşid el-Gannuşi: Bu karar siyasi eşkıyalıktır

Raşid el-: Bu karar siyasi eşkıyalıktır

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 22:50 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 22:57
Raşid el-Gannuşi: Bu karar siyasi eşkıyalıktır

Nahda Hareketi lideri , 'ın kararına ilişkin, "'nin kendi içinde dahi üzerinde mutabakata varılmayan bu karar, bir çeşit siyasi eşkıyalık sayılır." dedi.

, 'ın bu kararının 'e, Arap ve İslam ümmetine, uluslararası kanunlara ve genelde dünyadaki tüm özgür insanlara yönelik saldırı kabul edileceğini belirtti.

"'nin kendi içinde dahi üzerinde mutabakata varılmayan bu karar, bir çeşit siyasi eşkıyalık sayılır" ifadesini kullanan Gannuşi, 'ün yasal statüsünün değiştirilmesinin, bu kentin Filistinliler ile Arap ve İslam ümmetine ait olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Gannuşi, Trump ya da başka bir tarafın Filistin, Kudüs ve 'da hak sahibi olmadığına dikkati çekerek, bu mekanların atalarından kendilerine binlerce yıl öncesinden miras kalan Filistin halkının olduğunu ifade etti.

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün 'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında 'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca , ülkesinin 'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Raşid el-Gannuşi: Bu karar siyasi eşkıyalıktır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN