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''ın kararı bölgesel ve uluslararası istikrara darbedir'

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 22:38
'Trump'ın kararı bölgesel ve uluslararası istikrara darbedir'

Siyasi Büro Başkanı , Başkanı Donald 'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanımasının "bölgesel ve uluslararası istikrara darbe" olduğunu belirtti.

Siyasi Büro Başkanı , "El-" kanalına verdiği mülakatta, "'ın kararı sadece barış çabalarına değil, bölgesel ve uluslararası istikrara da darbedir." ifadesini kullandı.

Kudüs'e destek amacıyla dünyanın birçok yerinde bugün yapılan eylemlere dikkati çeken Heniyye, tüm İslam ve Arap dünyasına 'nin kararını "geçersiz" kılmak için gösterilere devam çağrısı yaptı.

Hamas lideri, Trump'ın kararının "Kudüs'ün İslam ve Arap şehri" olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade ederek, Hamas'ın ABD'nin kararını geçersiz kılmak, Kudüs'ü özgürleştirmek ve 1948'de yerlerinden edilen lilerin ülkelerine dönmeleri için var gücüyle çalışacağını kaydetti.

Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini () de "Filistin halkının kanının akmaması ve işgalini dizginleme" konusunda sorumlu davranmaya çağırdı.

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'Trump'ın kararı bölgesel ve uluslararası istikrara darbedir'
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