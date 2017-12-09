Pakistan'da 300 ayrılıkçı militan teslim oldu

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinde yer alan habere göre, Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan Kurtuluş Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu örgütlerinden 300 kişilik militan grubu silah bıraktı.

Teslim olan militanların 17'sinin söz konusu örgütlerin lider kadrolarında yer alan isimler olduğu belirtildi.

Bunun eyalette şimdiye kadar tek seferde teslim olan en büyük militan grubu olduğu kaydedildi.

TESLİM TÖRENİ

Militanlar için eyalet başkenti Ketta'da, yerel parlamentoda teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Belucistan Başbakanı Navab Sanaullah Zehri, "Bu ülke eline masum insanların kanı bulaşmış olanlara bile kucak açacak kadar yüce gönüllüdür. Şimdi sizin üzerinize düşen bu ülkenin istikrarı ve kalkınması için çaba göstermektir." ifadelerini kullandı.

2 YILDA 2 BİN MİLİTAN TESLİM OLDU

Yerel medyaya göre, eyalette son iki yılda 2 bine yakın ayrılıkçı militan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Belucistan'ın eski içişleri bakanlarından ayrılıkçı lider Navabzade Gazayin Marri, hükümetin uzlaşma çağrıları sonrası geçen ay Pakistan'a geri dönmüştü.

Afganistan ve İran ile sınır olan Belucistan eyaleti Pakistan topraklarının yüzde 42'sini oluşturuyor. Bölge, bakır ve çinko madenleri ile doğal gaz yatakları bakımından oldukça zengin.

İngiliz sömürge yönetiminin sona erip Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılında eyaletin zorla İslamabad yönetimine bağlandığını savunan ayrılıkçı gruplar son 60 yıldır bölgede silahlı şiddete başvuruyor.

ÇİN-PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORU'NUN KRİTİK NOKTASI

Arap Denizi kıyısında yaklaşık 600 kilometrelik sahil şeridine sahip eyalet, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin kritik bir durağı konumunda.

Toplam 54 milyar dolara mal olması planlanan proje, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan eyaletini çeşitli kara ve demir yolları, petrol ile doğalgaz boru hatları ağıyla Pakistan'ın Belucistan kıyılarının batı ucundaki Gawadar Limanı'na bağlamayı amaçlıyor.

Proje, Çin'e Ortadoğu ve Afrika pazarlarına ucuz ulaşım olanağı verirken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine geçiş hizmeti sunacak Pakistan'a da milyarlarca dolarlık kaynak sağlayacak.