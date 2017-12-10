Arap Birliği olağanüstü toplandı

18 Arap ülkesi dışişleri bakanlarının toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geçersiz olduğunu" söyledi. Ebu Gayt, ''Trump'ın kararına verilecek en pratik tepki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaktır'' diye konuştu.

Genel Sekreter, "Kudüs'ün statüsü uluslararası sözleşmeler ve BM kararları ile sabittir. Kudüs'te işgalci devletin egemenliğinin bulunmadığı söz konusu kararlarla teyit edilmiştir" dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cubeyr, ABD'ye Kudüs kararından dönmesi için çağrıda bulundu.

"ABD'YE EKONOMİK AMBARGO UYGULANMALI"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasına mani olmak için ABD'ye ekonomik ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Basil, bu çerçevede gerekli tüm diplomatik ve siyasi uygulamaların da hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının, İslam ve Arap dünyasına tehdit oluşturacak yeni kararlara esas teşkil edebileceği konusunda uyardı.

Al Sani, Arap Birliği'ne, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için pratik eylem planı geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ABD'nin Kudüs'e ilişkin "tek taraflı" kararının neden olacağı meydan okumalara dikkati çekti.

Şukri, "Filistin halkının topraklarını savunmak en meşru hakkıdır. Trump'ın Kudüs kararı, bölgenin tamamını patlamanın eşiğine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil de ülkesinin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması için yürütülen mücadeleye desteğini vurguladı.

Mesahil, bölgenin içinde bulunduğu istikrarsız ortamda Trump'ın açıkladığı bu kararın, "yeni bir patlamaya" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Kudüs'e ilişkin kararın son derece tehlikeli olduğunu, barış çabalarını baltaladığını ve bölgede istikrarı tehdit ettiğini dile getirdi.