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'da iki antik kral mezarı keşfedildi

Giriş Tarihi: 10.12.2017 11:30
Mısır'da iki antik kral mezarı keşfedildi

'ın güney bölgesindeki Luksor kentinde yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait iki mezar bulundu.

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Mısır'da iki antik kral mezarı keşfedildi
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