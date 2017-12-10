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Haberler
Dünya Haberleri
Mısır'da iki antik kral mezarı keşfedildi
Mısır
'da iki antik kral mezarı keşfedildi
Giriş Tarihi: 10.12.2017
11:30
Mısır
'ın güney bölgesindeki Luksor kentinde yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait iki mezar bulundu.
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Mısır'da iki antik kral mezarı keşfedildi
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