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'nın 'de inşa ettiği konutlar lilere teslim edildi

Giriş Tarihi: 10.12.2017 19:03
TİKA'nın Gazze'de inşa ettiği konutlar Filistinlilere teslim edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () tarafından 'de yaptırılan 320 konut, lilere teslim edildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine, anahtar teslimi için 'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarafından yaptırılan konutların, Devlet Başkanı 'ın talimatıyla 'in 2014'teki saldırılarında evlerini kaybedenler ile yoksul Filistinli ailelere teslim edildiğini söyledi.

Bölgedeki yoksul aileler için yeni konutların inşa edilmesi konusundaki temennilerini dile getiren Hasayine, "TİKA başta olmak üzere 'nin Filistin halkına sağladığı destekten çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Hasayine, konuşmasının ardından yüzlerce Filistinli aileye konutların anahtarlarını teslim etti.

Gazze'nin güneyinde halk arasında Hucr ed-Dik olarak bilinen Vadi Gazze köyünde yapımı tamamlanan 320 konut, imzalanan anlaşmayla çarşamba Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına teslim edilmişti.

TİKA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırı sonucu ortaya çıkan yıkım nedeniyle barınma ihtiyacını gidermek için 20 dönümlük bir arazi üzerine, 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan bir proje hazırlamıştı. Her biri 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede, yaklaşık 2 bin 250 kişinin yaşamını sürdürmesi öngörülüyor.

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TİKA'nın Gazze'de inşa ettiği konutlar Filistinlilere teslim edildi
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