  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Son dakika: İran'da korkutan deprem...

Son dakika: 'da korkutan deprem...

Giriş Tarihi: 11.12.2017 17:58 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 17:59

Gelen son dakika haberine göre; 'ın batısında 6 büyüklüğünde deprem oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İran'da korkutan deprem...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN