Easyjet'in Air Berlin'in bazı varlıklarını almasına onay

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Easyjet'in Air Berlin'in bazı varlıklarını satın alması işleminin havacılık piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi.

AĞUSTOS'TA BATTI

Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin, bu yılın ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mevcut mal varlıklarını satışa çıkartmıştı.

Easyjet, Air Berlin'in iflası sonrasında Berlin Tegel havalimanındaki uçuş slot ve vakitleri gibi operasyon haklarını ve bir kısım varlıklarını yaklaşık 40 milyon avroya satın alma talebinde bulunmuştu.

Birleşik Krallık merkezli Easyjet özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'da kısa mesafe uçuşlara yoğunlaşıyor. Firma, 30'un üzerinde ülkedeki 132 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket satın almasının piyasalara etkilerinin ne olacağını inceleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.