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Easyjet'in 'in bazı varlıklarını almasına onay

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 20:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 20:33
Easyjet'in Air Berlin'in bazı varlıklarını almasına onay

AB, Easyjet'in iflas eden Alman havacılık şirketi 'in bazı varlıklarını satın almasını onayladı

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Easyjet'in 'in bazı varlıklarını satın alması işleminin havacılık piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği, bu nedenle söz konusu işlemin onaylanmasına karar verildiği ifade edildi.

AĞUSTOS'TA BATTI

'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin, bu yılın ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mevcut mal varlıklarını satışa çıkartmıştı.

Alman havayolu şirketi Air Berlin battı

Easyjet, Air Berlin'in iflası sonrasında Berlin Tegel havalimanındaki uçuş slot ve vakitleri gibi operasyon haklarını ve bir kısım varlıklarını yaklaşık 40 milyon avroya satın alma talebinde bulunmuştu.

Air Berlin'de 8 bin çalışan işsiz kaldı

Birleşik Krallık merkezli Easyjet özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'da kısa mesafe uçuşlara yoğunlaşıyor. Firma, 30'un üzerinde ülkedeki 132 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket satın almasının piyasalara etkilerinin ne olacağını inceleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

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Easyjet'in Air Berlin'in bazı varlıklarını almasına onay
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