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direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin gözaltı süresi uzatıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 02:08
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin gözaltı süresi uzatıldı

direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 3 gün uzatıldı.

Çok sayıda askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 3 gün uzatıldı.

Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevinde görülen mahkeme sonrası amca Reşat el-Cuneydi AA muhabirine konuştu.

Amca Cuneydi, savcılığın suç dosyasını hazırlamak için ek süre istediğini ve yeğeninin gözaltı süresinin üç gün daha uzatıldığını belirtti.

Cuneydi'nin mahkemesi 14 Aralık Perşembe günü yeniden görülecek. Bugünkü mahkemeye Cuneydi ile birlikte amcası ve avukatları da katıldı.

Filistinli Cuneydi, geçen perşembe günü işgal altındaki 'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin gözaltı süresi uzatıldı
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