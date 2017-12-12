New York saldırısında mesaj kime?

BU SALDIRI BEKLENMİYORDU DİYEN YALAN SÖYLER

'Beklenmiyordu' diyen doğru söylemiyor. New York'taki terör saldırısından söz ediyorum.. Daha bu ne ki, 11 Eylül sonrası nasıl ki Bush; "..Bir Haçlı Seferi başlatıyoruz, ya bizimlesiniz ya da düşmanla.." dedi, girdi Afganistan'a, Irak'a.. Bugün de bu akıl dışı kararı meşru göstermek için bir New York saldırısına ihtiyaç olduğunu herhalde herkes biliyordu..

TRUMP İÇ KAMUOYUNU İKNA ETMEK İÇİN…

Allah korusun Trump'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey bir terör saldırısı.. İç kamuoyunu ikna etmek için bir NY saldırısı, koalisyon ortaklarını ikna etmek için Avrupa'da bir saldırı.. ".. Bakın görüyor musunuz bu müslümanlar böyle terörist adamlar işte.." diyecek argümanı böyle alacak.. Kuşkusuz DEAŞ'ın Rakka'dan tahliyesi sonrası Pentagon güdümündeki o teröristlerin nereye gittiğini kimse bilmiyor..

PENTAGON GÜDÜMÜNDEKİ DEAŞ TERÖRİSTLERİ ŞİMDİ NEREDE?

Pek âlâ bir sonraki operasyon için yedekte tutuyorlar o insan kaynağını. Herhalde iki sene dilim dilim adam kestikten sonra gidip Fransa'da, Hollanda'da bir manavda çalışacaklarını düşünmüyorsunuzdur. Ortadoğu coğrafyasının dizaynı için kullanışlı örgüt Deaş daha tasfiye edilmediğine göre, ihtiyaç halinde camı kırarak yeniden sahaya sürülecektir. NY saldırısı bu sürecin ilk denemesiydi. Fransa'nın Kudüs konusunda evvela 'kabul edilemez' bulup da daha sonra çark etmesi, İngiltere'nin ilk gün gündemine alıp bir daha bu konuyu hiç açmaması, anlaşılıyor ki belayı çekmek istemedikleri için olsa gerek.

TRUMP ONLARI TERÖRLE İKNA EDECEĞİNİ BİLİYOR

Onları terörle ikna edeceğini biliyor Trump.. Çünkü liderlik, sorumluluğun olan insanların güvenliğini sağlamakla başlıyor.. Bütün Avrupa ülkelerinin liderleri, kendi halklarına, 'tehdidin geldiği yere gidip onların evlerini başlarına yıkacağız' demek ister.. Sadece ülkelerin de değil, mesela sayıları az ama sesi yüksek çıkan Yahudi asıllı Marksist düşünürleri ikna etmek lazım..

CEHENNEMİN KAPILARI AÇILDI KİM YANARSA YANSIN!

Heterodoks Yahudi cemaatleri ikna etmek lazım.. 'Radikal islamcı terör' fikri bu savı besliyordu. Yeniden aynı yere dönebilir Amerika.. Bu da terörle olacak.. Trump, o açıklamayı yaptığı gün cehennemin kapılarını kendi eliyle açtı. Kendi de orada yanar mı, yoksa sadece yakıp da gider mi, göreceğiz..