Stoltenberg'in görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Müttefikler bugün Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görevini 30 Eylül 2020'ye kadar uzatma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Müttefiklerin Genel Sekreteri tebrik ettiği belirtilen açıklamada, üye ülkelerin, Stoltenberg'in NATO'nun 21'inci yüzyıldaki güvenlik sınamalarına karşı kendini yenilemesine katkıda bulunmaya devam edeceğine yönelik güvenlerinin tam olduğu bildirildi.

2014'TE GÖREVE GELMİŞTİ!

Stoltenberg ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 üyenin görev süresinin uzatılması yönünde karar vermesinden dolayı gurur duyduğunu, NATO'yu güçlendirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 1 Ekim 2014'te Anders Fogh Rasmussen'in yerini almıştı. NATO'nun ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005-2013 dönemleri arasında Norveç'in başbakanıydı.