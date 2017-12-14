AB'den Filistin'e destek!

AB'nin pozisyonun çok net olduğunu ifade eden Mogherini, "Bütün üye ülkeler bu konuda ortak duruş sergiliyor. Pazartesi günü bunu Başbakan Netanyahu'ya da ilettik. Duruşumuzun sesi sadece Arap ve Filistinli dostlarımızca değil, aynı zamanda Washington, İsrail ve bütün dünyada net ve yüksek bir seste duyuldu." ifadesini kullandı.

Mogherini, AB liderlerinin, Zirve sonuç bildirgesine Kudüs görüşünü ekleyip eklemeyeceklerini konuşacaklarını, fakat her halükarda duruşlarının zaten belli olduğunu belirtti.

"SADECE BREXİT'İN GÖRÜŞÜLECEĞİ BİR ZİRVE DEĞİL"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da AB Konseyi'ne giriş yaparken kısa bir açıklama yaptı: "Bu sadece Brexit'in görüşüleceği bir zirve değil. Kudüs konusunda kendimizi ortak bir şekilde ifade etmeye ihtiyaç olup olmayacağına bakacağız."

Netanyahu Pazartesi günü Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyarette, AB'den isteğini alamadan ülkesine dönmüştü. İsrail'in 22 yıl sonra başbakan düzeyinde ziyaret ettiği Brüksel'de, protokolde pek rastlanmayacak şekilde, AB Komisyon ya da Konsey başkanı tarafından değil, dışişlerine eşdeğer olan Mogherini tarafından karşılanmıştı.

AB Konseyi'ndeki konuşmasından sonra, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüşmesi olan Netanyahu, planlanan görüşmeye 15 dakika kala hava şartlarını bahane ederek ülkesine döndü.