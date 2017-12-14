Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi için flaş çağrı

İHAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde İsrail'in, Filistin'in Kudüs ve diğer şehirlerinde Filistinlilere karşı şiddetin boyutunu artırdığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Aralık 2017 günü bir grup tam silah donanımlı İsrail askeri birliğinin, El-Halil şehrinde sokaktan geçmekte olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin üzerine saldırarak dövmeye başladığı hatırlatılarak, "Çok sayıda İsrailli asker tarafından acımasızca dövülen çocuk yaştaki Fevzi el-Cuneydi, defalarca yerlere vurulmuş, ayakları ile çiğnenmiş ve sonra gözleri bağlanarak önce bir askeri karakola ardından da İsrail'in Ofer Cezaevine götürülmüştür." denildi.

Olayın o sırada orada bulunan basın mensupları tarafından görüntülenerek dünya kamuoyuna yansıdığı bildirilen açıklamada, "Fevzi el-Cuneydi henüz 16 yaşında, 7 çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Annesi tedavi imkanı kalmamış bir kanser hastası, babası ise yatağa mahkum bir hasta olan Fevzi, ailesinin geçimini günlük işlerde çalışarak sağlamaya çalışan ve bu nedenle okula gidemeyen bir çocuktur. İsrail sistematik bir şekilde Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli çocukları gözaltına almakta ve tutuklamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de bu yıl 700 çocuğun tutuklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklanan çocuklar İsrail'de askeri mahkemelere çıkarılmaktadır. İsrail tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan Filistinli çocuklara, gözlerin bağlanması, kelepçeleme, dövme gibi fiziksel şiddet, aç bırakma, küfür ve hakaret, anne ile tehdit, taciz, zorla İbranice evrak imzalatma, psikolojik baskı gibi çeşitli işkence ve zalimane muameleler yapılmaktadır.

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK); Filistinli çocuk Fevzi el-Cuneydi ve tüm Filistinli çocukların serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarını Koruma Sözleşmesi'ne taraf tüm devletleri, uluslararası mekanizmaları, resmi-sivil tüm insan hakları örgütlerini, çocuk hakları kuruluşlarını ve tüm vicdanlı insanları girişimde bulunmaya çağırmaktadır."