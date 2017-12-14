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'da bir ayda 6 bin 700 insan öldürüldü

örgütü 'da ilk bir ay içerisinde yaklaşık 7 bin sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 10:57
Myanmar'da bir ayda 6 bin 700 insan öldürüldü

(MSF) örgütü, nun 25 Ağustos'ta operasyonlar başlattığı Arakan eyaletinde ilk bir ay içinde katliam yaşandığını açıkladı.BBC'nin manşetten verdiği habere göre, araştırma 25 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasını kapsıyor. Söz konusu dönemde 9 bin sivil yaşamını yitirdi, bu kişilerden en az 6 bin 700'ü şiddet olaylarına kurban gitti.

KURBANLARIN 730'U 5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre yaşamını yitiren yaklaşık 7 bin kişiden yüzde 69'u vurularak, yüzde 9'u yakılarak, yüzde 5'i dövülerek öldürüldü. Kurbanların en az 730'u 5 yaşından küçük çocuklar. yarıdan fazlası vurularak hayatını kaybetti.

ordusu, operasyonları izleyen ilk bir ayda çoğunu terörist olarak adlandırdığı 400 kadar kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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Myanmar'da bir ayda 6 bin 700 insan öldürüldü
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