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Pence'in ziyareti ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı 'nin gelecek hafta yapacağı ve ziyaretleri, "vergi yasası oylamasından önce kendisine ihtiyaç duyulabilir" gerekçesiyle ertelendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 23:27
Pence'in İsrail ziyareti ertelendi

Pence'nin, ABD Başkanı Donald 'ın 'in başkenti olarak ilan etme kararının ardından bölgedeki tepkiler nedeniyle, 19 Aralık'ta başlayacak ve İsrail ziyaretlerini ertelediği iddia edildi.

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Trump'ın Kudüs kararının hemen ardından İsrail'e yapacağı ziyarette Pence'nin İsrail Parlamentosu Knesset'e hitab edeceği belirtiliyordu.

Pence'nin ziyaretinin ne gerçekleşeceği netlik kazanmamakla birlikte Amerikan medyasında çıkan haberlerde "birkaç gün" ertelendiği ifade ediliyor.

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ZİYARET ÖNCESİNDE PENCE'YE TEPKİLER

Trump'ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı , 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi 'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve başta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı.

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Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros'un, Pence ile görüşmelerini iptal ettiği bildirilmişti.

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Pence'in İsrail ziyareti ertelendi
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