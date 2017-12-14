Pence'in İsrail ziyareti ertelendi

Pence'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etme kararının ardından bölgedeki tepkiler nedeniyle, 19 Aralık'ta başlayacak Mısır ve İsrail ziyaretlerini ertelediği iddia edildi.

Trump'ın Kudüs kararının hemen ardından İsrail'e yapacağı ziyarette Pence'nin İsrail Parlamentosu Knesset'e hitab edeceği belirtiliyordu.

Pence'nin ziyaretinin ne gerçekleşeceği netlik kazanmamakla birlikte Amerikan medyasında çıkan haberlerde "birkaç gün" ertelendiği ifade ediliyor.

ZİYARET ÖNCESİNDE PENCE'YE TEPKİLER

Trump'ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve başta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros'un, Pence ile görüşmelerini iptal ettiği bildirilmişti.