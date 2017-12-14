Senatör McCain’nin kanser tedavisi gördüğü açıklandı

ABD'nin Arizona eyalet Senatörü John McCain yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle Washington dışındaki bir askeri hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Yaz döneminde beyin kanseri teşhisi konulan 81 yaşındaki Senatör McCain, "en kısa sürede işine geri döneceğini "söyledi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Senatör John McCain'in halen devam eden kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle Walter Reed Tıp Merkezinde tedaviye devam ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Senatör McCain ise, "En kısa sürede Başkent Washington'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı. Cumhuriyetçi partiden Arizona senatörü olan McCain, 2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Barack Obama'ya karşı kaybetmişti.

Önümüzdeki hafta Senato'da Cumhuriyetçi partinin çok iddialı olduğu vergi indirimine ilişkin kritik oylama yapılması bekleniyor.

McCain'in, yokluğunda Cumhuriyetçilerin tasarıyı geçmesinin zor olabileceği belirtiliyor. McCain, bu hafta Senato da yapılan oylamalara katılamadığı belirtildi.