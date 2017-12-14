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konulu 8 görüşmeleri sona erdi

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 22:41
Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri sona erdi

konulu 8 görüşmelerinin son gününde Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mistura, 28 Kasım'dan bu yana muhaliflerle 11, rejim heyetiyle 7 toplantı yaptıklarını söyledi.

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Muhaliflerin, görüşmelerin içeriğini oluşturan geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın tamamını masaya yatırdığını vurgulayan Mistura, rejimin ise sadece "terörizm" başlığına odaklandığını kaydetti.

"ALTIN FIRSAT KAÇIRILDI"

Özel Temsilci Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çekerek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Suriye'de Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağının vurgulandığı Riyad 2 toplantısı bildirisinin geri çekilmesine yönelik rejim heyetinin görüşmelerdeki talebine tepki gösteren Mistura, rejimin bu talebinin "mantıklı" ve "kabul edilebilir" bir tarafı olmadığını ifade etti.

Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Mistura, "Diğer alternatifler ne? Cevabım evet. Ocak ayında tekrar başlatmayı planlıyorum." yanıtını verdi.

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"CAFERİ'DEN TATMİN EDİCİ BİR CEVAP ALAMADIM"

Mistura, AA muhabirinin rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'daki hasta ve yaralı sivillerin tahliyesine ilişkin sorusuna, "Evet, (rejim heyeti başkanı) ile bu konuyu konuştum. Ama kendisinden bu sorunun çözümüne yönelik tatmin edici bir cevap alamadım." karşılığını verdi.

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Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri sona erdi
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