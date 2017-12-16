Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümünde derin şüphe

İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine göre, Faize Haşimi, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin bazı üyeleri ve aile üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıda, incelemeler sonucu babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiği bildirildi." dedi.

Haşimi, babasının ölüm nedeninin bununla bir ilgisi olmadığı öne sürülerek, dosyanın konsey tarafından kapatıldığını belirtti.

Alleme Tabatabai Üniversitesinde mart ayında düzenlenen Rafsancani'yi anma töreninde konuşan kızı Fatma Haşimi, babasının ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu kaydetmişti.

"KALP DURMASI" DENİLMİŞTİ

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, abisinin ölümün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti.

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Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.