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2018'de savunma harcamaları 'tan sonraki en yüksek düzeye çıkacak!

ABD'nin savunma harcamalarındaki artışının verdiği ivmeyle, küresel savunma harcamaları 2018´de ´ın bitiminden bu yana en yüksek düzeyine ulaşacak.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 12:42
2018'de savunma harcamaları Soğuk Savaş'tan sonraki en yüksek düzeye çıkacak!

Merkezi Londra´da bulunan bilgi işlem hizmetleri şirketi Markit (IHS Markit) tarafından yayınlanan yıllık Jane Savunma Bütçeleri Raporu´na göre, 2018´de dünya çapında savunma harcamalarının 1.67 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Jane Koruyucu Kuvvetler Savunma ve Güvenlik birimi raporuna göre, savunma harcamaları beşinci kez artış göstererek, 2010'da kırılan 1.63 trilyon dolarlık sonrası rekoru geride bırakacak.

SAVUNMA HARCAMALARI, 2018 YILINDA YÜZDE 3.3 ARTACAK

On yıl boyunca görülen en hızlı büyüme oranı 2008'den beri artarak devam eden ABD savunma harcamalarının yol açtığı bir durum.

Askeri teçhizatın tedarikine ilişkin finansmanın da 2018´de 295 milyar dolardan 315 milyar dolara yükselerek, küresel olarak rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

IHS Markit'in Jane birimi temel analisti Fenella McGerty, "Savunma harcamalarındaki artış, dünyadaki ekonomik koşulların iyileşmesine ve bazı kilit bölgelerdeki istikrarsızlığın devam etmesine tepki olarak yansıyor. Ancak, savunma harcamaları gayrisafi milli hasıla ile ilişkili olarak son on yıldaki herhangi bir zamandan daha düşük kalıyor. Bu da son zamanlardaki büyümenin temel olarak kurulu piyasalardaki ekonomik ve mali koşulların iyileşmesiyle ilgili olduğunu gösteriyor" dedi.

TÜM HARCAMALARIN YÜZDE 42'Sİ ABD'DEN

Son on yılda küresel savunma harcamaları gayrisafi milli hasılayı yüzde 2.7´lik bir orandan yüzde 2.2´ye düşürdü.

Küresel savunma harcamalarının büyümesinde beklenen ivmenin temel nedeni, 2018 i planlanan ABD bütçesine yüzde 4.7 artış yapılarak 700 milyar dolara çıkarılması. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) bütçesinin tüm küresel savunma harcamalarının yüzde 40'ını oluşturmasıyla, ABD harcamalarındaki değişiklikler dünya çapındaki verileri etkiliyor. ABD savunma harcamaları tüm dünyanın harcamalarının yüzde 42´sini oluşturuyor.

2001'deki 11 Eylül saldırılarından bu yana savunmada ABD yaklaşık 10 trilyon dolar harcadı.

IHS Markit´in Jane birimindeki analist Guy Eastman, "Başkan Trump ve yönetimi DoD bütçesinde büyük artışlar istedi. Balistik füze savunması (BMD), gemi inşaatı, füzeler ve mühimmatlar, uzay tabanlı sistemler ve C4ISR sistemleri gibi hedef alanlarda yatırımlar da artıyor" dedi.

ABD, ÇİN, HİNDİSTAN ZİRVEDE

ABD´nin 636.2 milyar dolarlık savunma harcamalarının 642.9 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Rapora göre, küresel savunma harcamalarında ilk üçü ABD ile birlikte Çin ve Hindistan oluşturuyor. Sıralamada 2016 yılında 52.3 milyar dolar ile dördüncü olan Rusya bu yıl 47 milyar dolarla 6. sıraya inerken yerini, aynı dönemde harcamalarını 50.5 milyar dolardan 51.2 milyar dolara çıkaran geçen yılın beşincisi İngiltere'ye bıraktı. Suudi Arabistan da harcamalarını 50.0 milyar dolardan 50.9 milyar dolara artırarak, beşinci sıraya yükseldi.

Yunanistan, Estonya, Türkiye, Letonya, İngiltere, Litvanya, Polonya, ve Romanya olmak üzere, 9 ülkesinin de 2018´de gayrisafi milli hasılalarının en az yüzde 2.0´sini savunmaya harcama hedefine ulaşması bekleniyor.

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2018'de savunma harcamaları Soğuk Savaş'tan sonraki en yüksek düzeye çıkacak!
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