Filistinli bakandan Türkiye'ye büyük övgü

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Maliki, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Birçok ülke bu konuda itirazlarını dile getirdi. Yarın da birçok ülke bu konudaki itirazlarını oylamada gösterecek. Umuyoruz ki bu devletler birçok devlet vicdanının sesini, adaleti, oylarını bu karar lehinde kullanarak gösterecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Maliki, ABD'ye hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Maliki de bugünlerde herkesin tarihe şahitlik ettiğini vurgulayarak, yarın Birleşmiş Milletler'de (BM) kısmi de olsa adaletin yerini bulduğuna da şahitlik edileceğini umut ettiğini dile getirdi.

Maliki, uzun yılardır Filistin'in dikkate alınmamasına karşı önemli bir adım atılacağına inandığının altını çizerek, "Mevlüt Bey ile New York'a gidiyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yarın hepimiz, birlikte tarihe şahitlik ediyor olacağız. 2012 yılını hatırlıyorum. 2012 yılında da o zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu da Türkiye adına bir girişimde bulunarak, Filistin devletinin gözlemci statüsünde, tam üye olarak değil de gözlemci statüsünde kabul edilmesi için girişimde bulunmuştu. Yarın Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber, New York'ta kendisi Türkiye'yi temsilen orada bulunacak, tarihe beraber şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

"ABD BU KONUDA CİDDİ BİR YANLIŞ YAPTI"

Maliki, ABD yönetiminin 6 Aralık'ta Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla ilgili bir karar aldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, bu konuda ciddi bir yanlış yaptı. Bu kararın düzeltilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı da veto etti. Böyle yaparak bir başka hata daha yapmış oldu. Ayrıca bir de ünlü bir mektubun ilgili taraflara gönderilmesini sağlayarak tehdit etmeye çalıştı. Burada ülkelerin kendi kararlarını veto etmek, oylarını etkilemek hatta onların da yaptıkları üzerinde bir tehdit oluşturmak için isimlerini alacaklarını ve bu konuyla daha sonra gerekli şekilde ilgileneceklerini bu mektupta belirttiler. Bizler artık yeni bir dünya düzenin tanımlandığını görüyoruz. ABD yönetimi, bu yeni siyasi gerçekliğe damgasını vuruyor. Birçok ülke bu konuda itirazlarını dile getirdi. Yarın da birçok ülke bu konudaki itirazlarını oylamada gösterecek. Umuyoruz ki bu devletler, birçok devlet vicdanının sesini, adaleti, oylarını bu karar lehinde kullanarak gösterecektir. Yemen ve Türkiye'nin yaptığı bu girişimi onlar da takip edecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin de bu konuda aldığı kararı destekleyecekler."

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Türkiye'nin konuyla ilgili üstlendiği rolü takdirle karşıladığını aktararak, Türkiye'nin İİT'nin Dönem Başkanı olarak böyle bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin İİT Olağanüstü Zirvesi'nde alınan kararların takipçisi olduğunu dile getiren Maliki, şunları kaydetti:

"Sadece İİT'nin Dönem Başkanı olarak değil, aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun adaletin savunulması için Türkiye elinden geleni yapıyor. Adaletsizliğin yaşandığı yerlerde Türkiye'yi görüyoruz. Buna hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla yarın ben ve Mevlüt Bey, beraber BM Genel Kurulu'nda bu konuyu dile getireceğiz. Filistin'e kısmi de olsa adaletin gelmesini, uzun yıllardır yaşanan adaletsizlikten sonra kısmi de olsa adaletin gelmesini sağlamak için uğraşacağız. Bu vesileyle bu girişimde bulunan Sayın mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye'ye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da her türlü girişimde bulunduğu, bu konuyu, bu kadar ciddi biçimde savunduğu ve ileriye taşıdığı için, hem Filistin'e hem de bütün ülkelere adaleti, özgürlüğü getirmek için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi önümüzde uzun bir yolculuk var. Umarız ki yarın BM Genel Kurulu'ndan sonra da Mevlüt Bey ile beraber yine basının karşısına geçerek, başarımızı ve zaferimizi birlikte kutlayacağız."