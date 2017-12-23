Son dakika: Rutte: İlişkilerin düzelmesi iyi olur

YAŞANANLAR TİYATRO DEĞİLDİ

Başbakan Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi. Rutte, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi" ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?



Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti.

BAKAN KAYA ALMANYA'YA GİTMEYE ZORLANMIŞTI



Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

HOLLANDA GÜVENLİK GÜÇLERİ SKANDAL BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMİŞTİ

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı da izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.