Bahreyn'de askeri mahkeme "ilk kez" sivilleri yargıladı

Bahreyn resmi haber ajansı BENA'nın haberine göre, Büyük Askeri Mahkeme 8'i gıyabında olmak üzere 18 sanığın yargılandığı davada ilk kararını açıkladı.

Mahkeme, terör hücresi oluşturmak ve Savunma Gücü Genel Komutanı Şeyh Halife bin Ahmed Al Halife'ye yönelik suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulunan 6 sivilin idamına, 7'sinin 7'şer yıl hapsine, 5'inin ise beraatına karar verdi.

Karara itiraz için Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi'ne başvurulabileceği kaydedildi.

Söz konusu karar, Bahreyn'de nisan ayında gerçekleştirilen sivillerin askeri mahkemede yargılanmasına izin veren anayasa değişikliğinin ardından "askeri mahkemede siviller hakkında verilen ilk hüküm" olma özelliği taşıyor.