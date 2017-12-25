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kararı Genel Kurulunda kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulru'nda  hükümetine, Arakanlı Müslümanlara yönelik "sistematik insan hakları ihlallerine ve lara son vermesi" çağrısı yapan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 21:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 23:31
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Genel Kuruluna sunulan ve pazar günü oylanan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

RUSYA, ÇİN VE SURİYE'DEN KARARA "RET" OYU"

Çin, Rusya, Suriye, , Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanırken, 24 ülke de çekimser kaldı.

BM'ye göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti.

Arakanlı Müslümanlar Myanmar askerlerinin zulmünü anlattı

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

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Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
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