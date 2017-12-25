Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından BM Genel Kuruluna sunulan ve pazar günü oylanan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

RUSYA, ÇİN VE SURİYE'DEN KARARA "RET" OYU"

Çin, Rusya, Suriye, Myanmar, Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanırken, 24 ülke de çekimser kaldı.

BM'ye göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.