Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

ÇÖZÜMÜ TEŞVİK İÇİN...

"Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de çözümü teşvik etme çabalarına yönelik düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasında ön şartlar olmaksızın Cenevre'de doğrudan görüşmeleri teşvik etmeye yönelik atılacak adımlar istişare edildi."

Tarafların, Kuzey Kore tarafından geliştirilen nükleer füzelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirilen açıklamada, Lavrov'un, ABD tarafından Kuzey Kore'ye yönelik agresif söylemlerin ve bölgeye yönelik yapılan askeri hazırlıkların kabul edilemez olduğunu vurguladığı aktarıldı.