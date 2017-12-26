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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile ABD Dışişleri Bakanı Rex , telefonda , ve ikili ilişkiler konusunda görüşme yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 21:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 21:49
Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Rusya'dan BM'ye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çağrısı

ÇÖZÜMÜ TEŞVİK İÇİN...

"Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de çözümü teşvik etme çabalarına yönelik düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasında ön şartlar olmaksızın Cenevre'de doğrudan görüşmeleri teşvik etmeye yönelik atılacak adımlar istişare edildi."

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Tarafların, tarafından geliştirilen nükleer füzelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirilen açıklamada, 'un, ABD tarafından Kuzey Kore'ye yönelik agresif söylemlerin ve bölgeye yönelik yapılan askeri hazırlıkların kabul edilemez olduğunu vurguladığı aktarıldı.

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Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü
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