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Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Soçi’de düzenlenmesi planlanan ’nin Birleşmiş Milletler () himayesi altında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 16:27
Rusya'dan BM'ye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çağrısı

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Bogdanov, Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan tüm adımların, Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda atıldığını söyledi.

YPG Soçi’de olmayacak

Krizin çözümü için ilgili tarafların Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin önemine işaret eden Bogdanov, "Bu noktada 'nin BM himayesi altında gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Soçi zirvesi geniş yankı uyandırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yaklaşık 1700 kişinin katılımıyla 29-30 Ocak'ta 'nın Soçi kentinde düzenlenecek.

KONGREYE ÜÇLÜ DESTEK

, ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında düzenlenmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.

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Rusya'dan BM'ye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çağrısı
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