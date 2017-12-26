Teleferikte saatlerce mahsur kaldılar

Fransa
'nın güneydoğusundaki Chamrousse kayak merkezinde yaşanan bir sorun nedeniyle teleferikte saatlerce mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı. 70 civarında teleferik kabininin çalışmadığı belirtiliyor. İki helikopter, teleferikte mahsur kalan kişileri kurtarmak için olay yerine intikal etti. Fransız gazetesi Le Figaro
arızanın yerel saatle 15.00 sularında gerçekleştiğini yazdı. İki saatlik bir çalışmanın ardından yerden yaklaşık 24 metre yükseklikteki kabinlerde mahsur kalanlar yere indirildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.