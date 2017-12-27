Myanmar, Reuters muhabirlerinin gözaltı süresini iki hafta daha uzattı

Myanmar'da gözaltına alınan iki gazetecinin gözaltı sürelerinin iki hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Gazetecilerin avukatının yaptığı açıklamaya göre iki haftadır gözaltında tutulan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun, ülkenin Devlet Sırları Yasası'nı ihlal ettiği iddia ediliyor.

Reuters için çalışan gazeteciler mahkeme salonuna polis arabasının aksine beyaz bir minibüs içerisinde, günlük kıyafetler ile ve kelepçesiz getirildiler.

Mahkeme salonuna sadece ailelerinin ve avukatlarının girmesine izin verildi.

12 Aralık'tan beri gözaltında bulunan gazeteciler, aileleri ve avukatlarıyla ilk defa duruşmada görüşebildi.

Gözaltında kötü muamele görmediklerini belirten Lone, ifadesinde yanlış hiçbir şey yapmadıklarını, kanun ya da etiğe aykırı bir eylemde bulunmadıklarını ve gazeteci olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Avukatları ise Lone ve Oo'nun sadece işlerini yaptıklarını yineledi.

Ağustos ayından beri Myanmar ordusunun uyguladığı şiddetten dolayı yaklaşık 620 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığındı. İş sebebiyle burada bulunan iki gazeteci çekim yaptıklarından dolayı gözaltına alınmıştı. Gazetecilerin suçlu bulunması halinde 14 yıla kadar hapse mahkum edilebilecekleri söyleniyor.

Myanmar ordusu, Müslüman nüfusa yönelik sistemli şiddet eylemlerinden dolayı etnik temizlikle suçlanıyor.