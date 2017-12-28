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, 'e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı

merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 22:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 02:01
Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı

Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

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Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı
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