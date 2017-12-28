Doğu Guta için Türk Kızılayı devrede

Türkiye dünyanın dört bir tarafında yardım muhtaçlara insani yardım köprüleri kurarken, yaklaşık 5 yıldır Esad rejiminin kuşatması altında olan Suriye'deki Doğu Guta
bölgesinde yaşam
mücadelesi verenlerin yaralarını sarmak için de kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Putin ile görüşerek oradan sıkıntısız bir şekilde ülkemize alıp burada tedavi ise tedavi, bakımsa bakım, bunları ülkemizde yaptıralım istiyoruz" açıklaması üzerine çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılayı
, bölgedeki yaralıların tahliye edilmesi ve gıda ile ilaç ulaştırmak için kaynaklarını seferber etti. SABAH'a konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Tahliye edilmeyi bekleyen 19 kişi vardı, dün 5'i Şam'daki bir hastaneye götürüldü. İçerde 500 civarında yaralı var. Bu yaralıların Şam'a gitme imkân ve ihtimalleri yok. Biz bu yaralıların Türkiye'ye taşınması noktasında hazırlık yapıyoruz" diye konuştu. Kınık "Sağlıkla ilgili olarak orada bir fabrika var, ilaç üretimi yapıyor, fabrikanın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışıyoruz. Kapasitenin artırılması noktasında destek veriyoruz. Beş yıldır bu durum devam ediyor. Şimdi bölge halkına ulaşabiliyorsak bu Cumhurbaşkanımızın başarısıdır" dedi.
'DÜŞENİ KALDIRACAĞIZ İNSAN KALACAĞIZ'
Türk Kızılayı Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğe ve ailesine ulaştı. Kızılay Genel Genel Başkanı Kerem Kınık konuya ilişkin "Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır muhasara altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkûm etmek savaş suçudur" açıklamasını yaptı. Kerim bebek rejimin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti.