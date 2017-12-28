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Kabil'de saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Kabil
'de saldırı: 30 kişi hayatını kaybetti
Kabil
'de bir binaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü.
Giriş Tarihi: 28.12.2017
10:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2017
10:31
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