Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava!

Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

HOLLANDA SKANDALA İMZA ATMIŞTI!

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.