Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Postanedeki rehineler operasyonla kurtarıldı

Postanedeki rehineler operasyonla kurtarıldı

Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Metro istasyonu yakınlarında bir ofiste 9 yetişkin ve 2 çocuğu rehin alan saldırganın henüz hiç bir talepte bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan, bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bıraktı.Geç saatlerde ise polisin düzenlediği operasyonla zanlı yakalanırken 6 rehine de sağ olarak kurtarıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 23:05
Postanedeki rehineler operasyonla kurtarıldı

Emniyet müdürü Oleh Bekh'in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını açıkladı. Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ, REHİNELER KURTARILDI

Harkov şehrinde, postanede rehin tutulan 6 kişinin düzenlenen operasyonla yara almadan kurtarıldığı bildirildi. Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti. Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Zanlının kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. Harkov şehrinde 13 no'lu postanede üzerinde bomba taşıdığını belirtilen bir kişi, 2'si çocuk toplam 11 kişiyi rehin almış ve bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bırakmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Postanedeki rehineler operasyonla kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN