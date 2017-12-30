Postanedeki rehineler operasyonla kurtarıldı

Emniyet müdürü Oleh Bekh'in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını açıkladı. Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ, REHİNELER KURTARILDI

Harkov şehrinde, postanede rehin tutulan 6 kişinin düzenlenen operasyonla yara almadan kurtarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti. Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Zanlının kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. Harkov şehrinde 13 no'lu postanede üzerinde bomba taşıdığını belirtilen bir kişi, 2'si çocuk toplam 11 kişiyi rehin almış ve bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bırakmıştı.