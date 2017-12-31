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donuyor yanıyor

ABD’nin doğu ve orta kesimleri kara kışa teslim olurken, ülkenin batısındaki eyaletindeyse sıcaklık rekorları kırılıyor. Los Angeles’ın Woodland Hills bölgesinde termometreler 31 santigratı gösterdi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Minnesota donuyor Kaliforniya yanıyor
ABD'nin kuzey, doğu ve orta kesimleri kar fırtınaları ve dalgasıyla boğuşurken ülkenin batısında en sıcak kış günleri kaydediliyor. Meşhur Niagara Şelalesi buz tutarken, soğuk havaya rağmen muhteşem manzarayı görmek isteyenler bölgeye akın etti. Dünyanın en büyük metropolü New York'ta hava sıcaklığı Antarktika'nın bile altına düştü. 'da termometreler eksi 38 santigrat dereceyi gösterdi. Pensilvanya'da 1.3 metrelik kar, evleri ve arabaları yuttu.

SÖRF YAPTILAR
Kar fırtınalarının yaşandığı bölgelerde ulaşım aksarken halk evlerinin önünü kendi imkânlarıyla açıyor, yetkililer sokakta kalan evsizleri spor salonlarına taşıyor. Milyonlarca Amerikalı soğuk havanın zorluklarıyla mücadele ederken, güney batıdaki eyaletindeyse sıcaklık rekorları kırılıyor. Sandberg şehrinde 6 gün üst üste 21 derece ile en yüksek kış sıcaklıkları kaydedilirken, Los Angeles'ın Woodland Hills bölgesinde termometreler 31 santigrat dereceyi gösterdi. ABD'nin kuzey bölgelerinden kar küreyen halkın resimleri paylaşılırken, 'da ise sörfçülerin sahilde keyif yaptığı dakikaların görüntüleri medyaya yansıyor.
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Minnesota donuyor Kaliforniya yanıyor
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