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, ‘Milli Ordu’yu kurdu

Giriş Tarihi: 31.12.2017
ÖSO, ‘Milli Ordu’yu kurdu
Geçici Hükümeti, Özgür Suriye 'na () bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıkladı. Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade etti. Hatab, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı halkı savunmak olduğunu söyledi.
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ÖSO, ‘Milli Ordu’yu kurdu
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