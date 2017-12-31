ÖSO, ‘Milli Ordu’yu kurdu

SURİYE
Geçici Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu
'na (ÖSO
) bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıkladı. Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, toplam 22 bin askere sahip olduklarını ifade etti. Hatab, öncelikli amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde tutmak ve Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı halkı savunmak olduğunu söyledi.