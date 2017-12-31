Ve korkulan oldu: İran’da kan döküldü!

Ülkenin yarı resmi haber ajansı Mehr, İran'ın batısındaki Luristan Eyaleti'ndeki Dorud'da gece düzenlenen gösterilerde iki protestocunun öldürüldüğünü duyurdu. Haberde güvenlik yetkililerinin, izinsiz gösterinin uzaması üzerine çatışmaların çıktığını belirttiği aktarıldı. Devlet televizyonunda ise, Dorud'daki göstericileri polisin değil, yabancı ajanların öldürüldüğü iddia edildi.

Cumartesi gecesi sosyal medyada yayılan görüntülerde de Dorud'da silah seslerinin ardından düşen göstericiler yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN TEHDİT

Diğer yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in gitmesini isteyen göstericileri tehdit eden İran Devrim Muhafızları, 'Halkın demir yumruğu kafalarına inecek' tehdidinde bulundu.

VALİLİK ELE GEÇİRİLDİ VE…

Göstericiler dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

'İNTERNET KESİLDİ'

Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği de iddia ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

Meşhed kentinde Perşembe günü ekonomik gerekçelerle başlayan protestolarda polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı. Yerel kaynaklar, polisin biber gazı ve tazyikli suyla dağıttığı göstericilerden bazılarının da yaralandığını aktarmıştı.

Daha sonra diğer kentlere de yayılan gösterilerde İran'ın siyasi yapısı ve yayılmacı dış politikası da eleştirilmiş, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından göstericilere desteğini açıklamıştı.

Bu gösteriler, 2009'daki tartışmalı seçimlerden sonraki en büyük kitlesel eylem olarak görülüyor.

REJİM TARAFTARLARI DA SOKAĞA ÇIKTI

Muhaliflerin ardından dün de rejim taraftarları sokağa çıktı. Dev kalabalıklar, sekiz yıl önceki protestoların bastırılmasının yıl dönümünde rejime destek verdi.

HAMENEY'DEN UYARILAR

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hameney, hafta içinde yaptığı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmiş ve yüksek enflasyon, artan fiyatlar gibi sorunların çözülmesini istemişti.