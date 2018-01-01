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için 100 milyar $ gerekiyor

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Musul için 100 milyar $ gerekiyor
hükümeti, terör örgütünün 3 yıllık varlığını sona erdirmek için başlatılan ve 9 ay süren operasyon sırasında harabeye dönen 'u yeniden imar etmek için 100 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. 'nin hava operasyonlarıyla şehrin yerle bir olmasında büyük rol oynadığını dile getiren yetkililer, ABD'nin yeniden imar sürecine destek olması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının başarısızlıkla sonuçlanması halinde terörizmin yeniden hortlayabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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Musul için 100 milyar $ gerekiyor
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