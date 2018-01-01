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Ruhani'den i çözme sözü

, ülkede günlerdir gösterilerine neden olan i çözme sözü verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 20:59
Ruhani'den ekonomik krizi çözme sözü

, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.

İşte İran’daki olayların perde arkası!

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Ruhani'den ekonomik krizi çözme sözü
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