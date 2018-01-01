Solo tırmanıcılara Everest yasağı

Dünyanın
en yüksek dağı Everest
'e ev sahipliği yapan Nepal, dağcılık kazalarını azaltmak için yeni güvenlik düzenlemeleri getirdi. Yeni düzenlemeyle solo tırmanıcıların Everest de dahil ülke genelindeki tüm zirvelere çıkması yasaklandı. Yasaklı tırmanıcılar listesine iki uzvunu kaybeden amputeler ve görme engelliler de eklendi. Ayrıca, yabancı tırmanıcılara yerel kılavuz zorunluluğu getirildi. 2017'de rekor sayıda tırmanıcının Everest'e ulaşmaya çalıştığını belirten yetkililer, yaşanan kazalarda da artış olduğunu kaydetti. 2017'de Everest Dağı'nda 6 dağcı öldü.