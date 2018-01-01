Son Dakika Haberi: ABD'de silahlı saldırı!

ABD'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD New Jersey'de silahlı saldırı!

ANNESİ VE BÜYÜKANNESİ DE DAHİL 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Sputnik'in haberine göre gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.

Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.