Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: ABD'de silahlı saldırı!

Son Dakika Haberi: 'de silahlı saldırı!

Son dakika haberi... 'nin eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 13:26
Son Dakika Haberi: ABD'de silahlı saldırı!

'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin eyaletinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD New Jersey'de silahlı saldırı!

ANNESİ VE BÜYÜKANNESİ DE DAHİL 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Sputnik'in haberine göre gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşında olduğu, şüphelinin saldırı tüfeğiyle annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Diğer 2 kişinin de bir genç kız ve yetişkin bir erkek olduğu açıklandı ancak şüpheliyle yakınlık dereceleri belirtilmedi.

Monmouth Savcılığı 4 kişinin ölümüyle ilgili olayla ilgili soruşturma başlattığını ve aile içi bir olay olduğunu düşündüklerini açıklayarak halka yönelik bir tehdit olmadığını belirtti.

Dünya Trump’ı ve Kudüs’ü konuştu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: ABD'de silahlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN