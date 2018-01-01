Suriye’de iki toplu mezar bulundu

Suriye
'nin Rakka
kenti yakınlarında en az 115 kişilik iki toplu mezar
bulunduğu kaydedildi. Russia Today
'de yer alan habere göre, terör örgütü DEAŞ
'ın eski merkezi Rakka'nın batısında sivil ve askerlerin cesetlerinin bulunduğu iki toplu mezar ortaya çıkarıldı. Toplu mezarlardaki kazı işlemleri devam ederken şu ana kadar 115 kişinin cesedi çıkarıldı. Toplu mezarlardaki cenazelerin terör örgütü tarafından katledilenlere ait olduğu söyleniyor. Cenazeler, ölenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi için Halep
askeri hastanesine gönderildi. Suriye rejimi toplu mezar iddialarını doğrularken, kazı işlemlerinin alanın büyüklüğü nedeniyle çalışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.