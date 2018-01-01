Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Suriye’de iki toplu mezar bulundu

’de iki bulundu

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Suriye’de iki toplu mezar bulundu
'nin kenti yakınlarında en az 115 kişilik iki bulunduğu kaydedildi. 'de yer alan habere göre, terör örgütü 'ın eski merkezi Rakka'nın batısında sivil ve askerlerin cesetlerinin bulunduğu iki toplu mezar ortaya çıkarıldı. Toplu mezarlardaki kazı işlemleri devam ederken şu ana kadar 115 kişinin cesedi çıkarıldı. Toplu mezarlardaki cenazelerin terör örgütü tarafından katledilenlere ait olduğu söyleniyor. Cenazeler, ölenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi için askeri hastanesine gönderildi. Suriye rejimi toplu mezar iddialarını doğrularken, kazı işlemlerinin alanın büyüklüğü nedeniyle çalışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’de iki toplu mezar bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN