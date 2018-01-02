Ateşkes için bir yılda bin anlaşma

Rusya
'nın Suriye
'deki ateşkes
i izleme merkezi, geçen sene Suriye'de ateşkes sağlanması için bin kadar anlaşma yapıldığını bildirdi. Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada "Bu yıl kasaba ve yerleşim birimleriyle binden fazla anlaşma imzalandı. Silahlı örgüt liderleri 140 ateşkes başvuru formu doldurdu" ifadeleri kullanıldı. 2016'da Hmeymin askeri üssünde açılan merkezin açıklamasında merkez ve Suriye'deki vilayet yönetimleriyle yürütülen çalışmalarda 88 tıbbi kuruluş, 178 okul, 35 anaokulu, 152 su ve elektrik tesisisin restore edildiği kaydedildi. BM
'nin de 7 bin ton insani yardım ulaştırdığı kaydedildi.