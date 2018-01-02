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Netanyahu’nun partisinden ’yı ilhak çağrısı

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Netanyahu’nun partisinden Batı Şeria’yı ilhak çağrısı
Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, işgal altındaki toprağı 'daki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Kararı kınayan Filistin Devlet Başkanı , "ABD'nin mutlak desteği olmasaydı İsrail böyle tehlikeli bir karar alamazdı" dedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun da "Bu karar, Filistin halkına karşı açık bir savaştır" diye konuştu. Bu arada ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz" dedi.
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Netanyahu’nun partisinden Batı Şeria’yı ilhak çağrısı
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