‘Ölüm senden korkmuyorum’

ABD'nin Connecticut eyaletinde kanser tedavisi gören Heather Lindsay
, hasta yatağında erkek arkadaşıyla dünya evine girmesinden saatler sonra yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Heather Lindsay, hayatının aşkı David Mosher ile tanıştıktan aylar sonra göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Kanser teşhisinin ardından çift, evlilik kararı aldı. Kemoterapi tedavisi gören Lindsay'ın sağlık durumu günden güne kötüleşti. Kanserin hastanın akciğerlerine ve beynine yayıldığının ortaya çıkmasının ardından çift, 30 Aralık 2017'yi düğün tarihi olarak belirledi.
18 SAAT SONRA...
Doktorların Lindsay'ın ömrünün düğününü görmeye yetmeyebileceğini ifade etmesinin sonucunda düğün tarihi 22 Aralık'a çekildi. Hastane şapelinde düzenlenen düğüne gelinlik ve damatlıkla katılan aşıklar, davetlilerin önünde "evet" dedi. Evlilik hayalini gerçekleştiren Lindsay, düğününden 18 saat sonra hayata veda etti. Hayat arkadaşını kaybeden Mosher, "Bana maratonun bitiş çizgisini geçen birini hatırlatıyor. Kimse onun yapabileceğini düşünmüyordu. Ama herkese yanıldıklarını gösterdi" ifadelerini kullandı.